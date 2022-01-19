Наразі в столиці температура повітря сягає -3 градусів.

У середу, 19 січня, відзначається Водохреще. У цей день, за традицією, багато людей пірнають в ополонку. Вважається, що в це свято вода має цілющі властивості.

Вважається, що найбільшу силу вода має у перші години після півночі, тож купання у річках, озерах і морі почалися ще вдосвіта. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Одесі, за словами журналіста, температура води сягає +3 градуси. Людей не дуже багато, та більшість зазвичай приходить до 12:00. Поряд з наметом тут чергують рятувальники, інцидентів не зафіксовано. За їхніми підрахунками, вже тут пірнули в ополонку понад 800 людей.

Як у Києві святкують Водохреще

У Києві на Гідропарку, найпопулярнішій водохресній локації, небагато людей. "Зараз тут приблизно менше сотні людей. За спостереженнями, цьогоріч менш гучне святкування Водохреща", - розповів журналіст.

Як правильно купатися на Водохреще

Лікарі радять готуватися до купання в ополонці заздалегідь й почати загартовуватись ще з літа, наприклад, з контрастного душу або просто обливання холодною водою.

Протипоказання до купання у крижаній воді на Водохреще: підвищений або знижений артеріальний тиск, хвороби серця, хронічні захворювання (наприклад, сечостатевої системи). Не слід купатися й вагітним.

Пірнати варто швидко й одраху виходити, плавати у холодній воді не варто.

Зігрітися після пірнання допоможе теплий чай. Одразу після купання на березі бажано мати теплий рушник або халат, щоб одразу обтертися від води й одягнути сухий теплий одяг. У жодному разі не пийте алкоголь після купання в ополонці, адже він розширює судини.

Раніше у ПЦУ наголосили, що занурення в ополонку на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів. Церква ніколи не рекомендувала занурюватися взимку у воду.