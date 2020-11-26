Сьогодні, 25 листопада 2020 року, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулися вибори ректора.
Про це повідомляється на сайті університету.
«Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від усіх кандидатів та Міністерства освіти і науки України», - повідомляє прес-служба КНУ.
Явка виборців склала 2745 осіб, що становить 71% від загальної кількості виборців (3864), внесених до виборчих списків.
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За результатами голосування, перше місце з великим відривом зайняв проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. У нього - 1652 голоси (42,75%). За ним йдуть:
- Сергій Вижва – 270 голосів (7%).
- Андрій Вітренко – 234 голоси (6,06%).
- Анатолій Конверський – 205 голосів (5,31%).
- Олександр Голуб – 170 голосів (4,4%).
- Максим Куцевич – 53 голоси (1,37%).
- Віталій Хромець – 46 голосів (1,19%).
- Петро Захарченко – 33 голоси (0,85%).
- Ірина Чудовська – 25 голосів (0,65%).
- Сергій Болтівець – 9 голосів (0,23%).
- Не підтримали жодного кандидата – 25 осіб (0,65%).
- Недійсних бюлетенів – 23 (0,6%).
У зв'язку з тим, що жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів від загального числа виборців, завтра, 26 листопада, Організаційний комітет на своєму засіданні прийме рішення про дату проведення другого туру голосування.
Нагадаємо, з 28 жовтня 2008 року ректором університету став Леонід Губерський. 20 жовтня 2015 року Губерський був переобраний на посаду ректора КНУ.
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