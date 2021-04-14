Володимир Чепелик був головою Національної спілки художників України понад 30 років

Сьогодні стало відомо про смерть відомого українського скульптора Володимира Чепелика.

Про це у Facebook повідомила прес-служба Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

"13 квітня відійшов у засвіти Володимир Андрійович Чепелик — відомий український скульптор, педагог, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, почесний громадянин міста Києва, голова Національної спілки художників України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Чепелик був головою Національної спілки художників України понад 30 років. За роки професійної діяльності отримав чимало відзнак та нагород.

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Його твори зберігаються в музейних та приватних колекціях України і зарубіжних держав. Чепелик активно займавсь підготовкою й вихованням скульпторів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури як професор і керівник навчально-творчої майстерні.

Серед найвідоміших його робіт можна відзначити пам'ятник Шевченку у Чернігові, пам'ятники Грушевському та Яковченку в Києві.

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Автор: Катерина Лиманська