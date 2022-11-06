Чоловік розповів, що його відпустили на кілька годин зі служби, щоб він встиг купити обручку коханій.

Зворушлива історія прикордонників вразила мережу. Дмитро освідчився своїй коханій Ії просто на службі перед усіма колегами. Вона сказала "Так!", і вони роз'їхались на різні кордони.

Як йдеться в сюжеті ТСН, нині вони служать у різних містах України: Ія - у Запоріжжі, Дмитро - в Одесі.

Жінка розповіла, що познайомились вони, коли Дмитро зі своїм підрозділом прибув на напрямок, де вона проходила службу, - на Запорізький. Спочатку було просто спілкування, та потім знайшлося багато спільних інтересів.

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Чоловік розповів, що його відпустили на кілька годин зі служби, щоб він встиг купити обручку коханій.

Попри те, що вони наразі на відстані, Ія не впадає у смуток і каже, що наразі головне - служба й перемога. Спілкуються вони дистанційно.

"Сподіваємося, що у недалекому майбутньому ми вже будемо разом... З приводу медового місяця... трішки відкладемо це. Тому що зараз головне - перемога, а після будемо святкувати", - сказав Дмитро.

Чоловік розповів, що вони з дружиною ще не обговорювали, де житимуть разом. Крім того, вони проситимуть у керівництва переведення на службу на один напрямок.

Командир "Азова" одружився: що відомо

Командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко (позивний "Хорус") одружився. Весілля відбулося трохи більш ніж за місяць після його повернення з російського полону.

"Наш легендарний український Хорус одружився. Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну, одружився. Вітаємо молодят. Бажаємо родинного затишку та благополуччя", - повідомили у НГУ.

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