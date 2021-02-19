Величезна кількість ДТП спровокували багатокілометрові затори.

Сьогодні вранці в Києві через величезну кількість ДТП зупинилися головні "артерії" міста.

Затори спостерігаються у всіх районах столиці.

Про це свідчать дані Google-карт.

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Через ДТП практично зупинився рух на вул. Йорданській, проспекті Героїв Сталінграда і на перетині богатирської та пр. Бандери. Така ж ситуація на вул.Автозаводській та Ярослава Івашкевича.

Через три ДТП почав утворюватися затор на перетині вулиць Стеценка та Щербаківського.

Багатокілометровий затор розтягнувся від Індустріального мосту по вул. Вадима Гетьмана, вул. Довженка, вул. Олени Теліги аж до перехрестя з вул. Ольжича. У зворотному напрямку труднощі з трафіком спостерігаються на відрізку від перехрестя вул.Теліги - вул. Кирилівська до с. м. "Дорогожичі".

На пр. Перемоги рух ускладнений у бік центру. Червоним кольором позначені вул. Жилянська, Набережно-Хрещатицька, бул. Лесі Українки в бік центру. На пр. Любомира Гузара затори утворилися в обидві сторони через ДТП.

Традиційно затори утворилися на в'їздах до Києва з боку Софіївської Борщагівки, Вишневого та Крюківщини.

Голосіївський проспект зупинився в обох напрямках на ділянці від вул. Жуковського до с.м. "Деміївська".

Ситуація на мостах

Серйозно ускладнено рух по Північному мосту в бік Правого берега. На в'їзді на міст Патона також утворився затор у бік Правого берега. Аналогічна ситуація на Південному мосту.

Пробки на Лівому березі

На проспекті Романа Шухевича перед в'їздом на Північний міст утворився затор.

Труднощі з трафіком є на пр. Визволителів та вул.Миропільській у бік Броварського проспекту. Сам же Броварський проспект зупинився від с.м. "Чернігівська" до с. м. "Дарниця".

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Автор: Катерина Лиманська