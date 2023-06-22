Командир проходив за підозрою у розстрілі активістів Майдану.

Вища рада правосуддя звільнила суддю Світлану Волкову, яка ухвалила позитивне рішення щодо домашнього арешту командира "Беркута" Дмитра Садовника, підозрюваного у розстрілі активістів Майдану. Згодом він втік.

Про це повідомляється у Telegram ВРП. Зазначається, що її звільнено через невідповідність займаній посаді, вчинення істотного дисциплінарного проступку.

"Сьогодні, 22 червня, Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Світлани Волкової з посади судді Печерського районного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді)", - йдеться у повідомленні.

Справа командира "Беркуту" Дмитра Садовника - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2014 року Генеральна прокуратура заявила про оголошення підозри судді Печерського райсуду Волковій за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 ККУ - постановлення суддею завідомо неправосудної ухвали, що спричинило тяжкі наслідки. Було встановлено, що вказана суддя винесла ухвалу, якою відмовила у задоволенні клопотання про продовження строку тримання під вартою командира "Беркуту" Дмитра Садовника. Суддею був застосований запобіжний захід - домашній арешт та звільнення останнього з-під варти у залі судового засідання. У результаті, підозрюваний у вчиненні особливо тяжкого злочину Садовник з метою уникнення покарання зник з місця свого постійного проживання.

У лютому 2015 р. прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно судді Волкової, яка відпустила з-під арешту командира "Беркута" Садовника, підозрюваного у розстрілі 39 активістів на вул. Інститутській у лютому 2014 року.

У вересні 2021 р. Громадська організація "Родини Небесної Сотні" опублікувала відрите звернення, в якому вимагала "надання правової оцінки діям судді Волкової і негайного звільнення її від посади, а також поновлення кримінального провадження щодо її ролі у рятуванні вбивць Майданівців".

"Вимагаємо скасування неправосудних, абсурдних рішень щодо ветеранів війни з російським агресором, волонтерів, виробничників, які підтримували нашу армію. Вимагаємо притягнення до відповідальності служителів режиму Януковича, які чинили злочини проти протестуючих на Майдані і покривали ці злочини", - йшлося у зверненні.

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