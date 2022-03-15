З рекордних 76% цей показник знизився до 72%.

Через відсутність рішення про закриття неба підтримка українцями вступу країни до НАТО дещо скоротилася.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування українців в умовах війни, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

"Підтримка вступу України до НАТО за останні 2 тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%", - йдеться у даних опитування.

Зазначається, що основна причина цього – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

***Опитування проводилося серед 1200 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.