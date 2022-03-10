Мешканці сусідніх будинків захистили товар від мародерів.

Підприємець з Харкова Олександр Давиденко зміг врятувати товар зі зруйнованого ракетним ударом магазину завдяки жителям міста.

Історією про це він поділився на сторінці в Facebook.

Підприємець розповів, що на гарячу лінію з Харкова надійшов дзвінок про те, що його магазин в Салтівці зруйнований через ракетний удар.

Ті, хто дзвонив - мешканці будинку поблизу - просили його надіслати кого-небудь, щоб забрати все цінне з магазину, і запевнили, що будуть стежити за ним.

Вивезти товар підприємцю, який перебував у цей час у Києві, вдалося - за допомогою волонтерів.

"Якби це було не з нами - я б ніколи в таке не повірив. У напівзруйнованому Харкові, де багато хто виїхав, де постійно падають ракети - на наше прохання до абсолютно чужих людей тут же відгукнулося багато небайдужих харків'ян. Вже через годину. Хлопці-волонтери приїхали на бусах і без копійки грошей все акуратно зібрали і вивезли у вказане нами безпечне місце. А звичайні харків'яни, жителі сусіднього житлового будинку весь цей час стояли на сторожі чужого їм майна", - розповідає Олександр.

Він наголосив, що поки з магазину вивантажували товар, поліцію викликали тричі.

"За час вивезення нашого товару тричі приїжджала поліція - її викликали жителі сусідніх будинків, які бачили з вікон, що хтось вивозить товар з розбитого магазину і побоювалися, що це мародери. Скажіть, ось як можна перемогти таке місто і таких людей", - резюмував він.

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