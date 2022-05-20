Лікарі безнадійно згаяли час та плуталися у діагнозах.

Житель Тернополя Володимир Кулак у суді довів провину лікарів у смерті свого 12-річного сина Романа. Судовий процес тривав кілька років.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Днями суд на Львівщині поставив крапку в цій історії, визнавши винними хірурга та інфекціоністку Жидачівської районної лікарні у смерті хлопчика. Хоча за ґрати вони так і не потраплять, їхня вина доведена.

Плутанина в діагнозах

Трагедія сталася майже п'ять років тому - в червні 2017 року. 12-річний Роман гостював у бабусі та дідуся на Львівщині. 20 червня йому стало зле. Хлопчика госпіталізували з різким болем в животі. Симптоми свідчили про непрохідність кишківника. Однак лікар "швидкої" поставив діагноз "тепловий удар" і відвіз хлопчика до Жидачівської районної лікарні.

Лікарка-інфекціоністка Ганна Чущак відправила хлопчика до дорослого інфекційного відділення, вирішивши, що той отруївся. Водночас медик не звернула уваги на результати УЗД, що засвідчили надмірно здутий кишківник.

Аналізи крові підтвердили серйозний запальний процес в організмі, але на них не звернув уваги й хірург Юрій Михайлюк.

"Рома не повинен був взагалі перебувати в цьому відділенні. Там є відділення педіатрії, але туди інфекціоністка не дозволила його відправляти. Вона вирішила, що це отруєння, говорила, що син вдає, симулює, не може в нього так сильно боліти. Говорила, що це просто отруєння і завтра вранці він поїде додому. Хоча вони мали відвезти його до обласної дитячої лікарні Львова, тоді мій син залишився б живим", – розповів батько хлопчика.

Дитину нагодували послаблювальним, заспокійливим та знеболювальним. Лише через 12 годин лікарі відправили пацієнта в "Охмадит" до Львова. Крім того, лікарі знехтували можливістю викликати санавіацію, тому Романа везли на лікарняному вантажному бусі без супроводу лікаря.

У приймальному відділенні "Охмадиту" хлопчик знепритомнів. 12 годин було безнадійно втрачено. Водночас лікарі заперечували свою провину.

Батько хлопчика згадує, що лікарка приймального відділення "Охматдиту" буквально кричала: "Як ви могли довести дитину до такого стану? Чому ви вчора не зателефонували, чому не сказали, що у вас така дитина, чому не консультувалися, не викликали санавіацію, не викликали фахівців, не попередили про приїзд важкого хворого?"

Львівські лікарі діагностували заворот кишківника. Романа у важкому стані відправили в реанімацію. За 17 годин його прооперували. В описі операції зафіксовано: кишківник розвернули на 360 градусів, заворот ліквідовано. Незворотний мікроз тканин в організмі за такого діагнозу настає після 6 годин завороту, а минуло вже майже 18 годин. Попри зусилля лікарів, 27 червня хлопчик помер.

Підроблені висновки та судовий процес

Лікарі Жидачівської райлікарні разом із головним лікарем своєї провини не визнавали. У висновках УЗД, що засвідчили надмірно здутий кишківник, з'явилися виправлення - слово "надмірно" замінили на "помірно".

"Головний лікар пішов на підробку. Лікарку-інфекціоністку було звільнено з роботи за порушення, про це йдеться і в наказі. Але у трудовій книжці керівник лікарні вказав, що вона звільнена "за згодою сторін". І з цією трудовою вона з'явилася до суду. В результаті було порушено кримінальну справу проти головного лікаря, свою провину він визнав, отримав через три роки вирок. А звільнено його ще у лютому 2019 року", – розповів батько хлопчика.

Лікарі запевняли суд, що діагностували тепловий удар через аномальну спеку +36...+40 °С. Водночас прокуратура подала запит до Укргідрометцентру та спростувала це - насправді того дня було всього +24...+26 °С.

Значно плутався у показах хірург. В історії хвороби він написав, що у хлопчика було блювання п'ять разів, а на суді заявив, що лише два рази. "Прокурор каже, що ви самі вказали п'ять разів. На що хірург заявляє, що, мовляв, написав до п'яти разів, а від нуля до п'яти буде два", – каже Володимир.

Батьки Романа наполегливо домагалися правди у суді, але обвинувачені затягували процес. Чоловік звертався й до президента та депутатів. Він добився скасування указу президента Порошенка у листопаді 2018 року, яким головному лікарю Жидачівської районної лікарні надано звання "видатного діяча медицини". До речі, нагороду він отримав уже після смерті Романа - у грудні 2017 року.

Вирок суду

Миколаївський районний суд Львівської області визнав винною лікарку-інфекціоністку Ганну Чущак за ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов'язків) і призначив їй покарання у вигляді двох років ув'язнення з відстрочкою на рік.

Хірурга Юрія Михайлюка визнали винним за ч. 2 ст. 140 КК України та дали три роки позбавлення волі з позбавленням права займатися професійною діяльністю також на три роки. Проте від покарання одразу звільнили за амністією.

Отже, за ґрати ці два лікарі не сядуть. Водночас батько Романа не мав наміру відправити їх у в'язницю.

"У мене не було мети садити їх у в'язницю. Також я не подавав позову на відшкодування моральної шкоди. Я вимагав правди. Але свою провину вони так і не визнають, і не каються", – зазначив Володимир.

Хірург Михайлюк з вироком суду не згоден. Винним він себе не визнає. Там само він заперечує діагноз "непрохідність кишківника".

Інфекціоністка Чущак зробила більш цинічну заяву: "Лікувати дитину до моїх обов'язків не входило. Я прийняла, оглянула. Я подумала, що це отруєння, тому поклала в інфекційне відділення. Свої обов'язки я виконала, а решта – брехня".

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині батьки звинувачують медиків у смерті своєї новонародженої дитини. Хлопчик прожив усього два тижні, за цей час його мати та батько неодноразово бачили халатність медиків та хамське ставлення до пацієнтів.

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