За даними Мінʼюсту, торік в Україні народилося понад 176 000 дітей.

У 2024 році в Україні народилося понад 176 000 дітей. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

За даними відомства, найпопулярнішими жіночими іменами, якими нарікли немовлят батьки, стали Анна, Софія, Марія, Катерина, Соломія, Поліна, Вікторія та Мілана.

"Серед чоловічих імен лідирують Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поряд із традиційними іменами, які залишаються на вершинах рейтингів уже кілька років поспіль, батьки все частіше обирають унікальні варіанти:

"Серед незвичних жіночих імен зустрічаються Барбі, Мерсі, Дзвінка, Янголя, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна. Хлопчиків називають такими іменами як Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Святогор, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин, Аскольд та Султан".

У Мін'юсті нагадали, що згідно з українським законодавством, фізична особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальника. А з 16 років вона може змінити їх на власний розсуд.

Народжуваність в Україні

Як повідомляв УНІАН, нині в Україні найвища смертність та найнижча народжуваність у світі. За словами членкині Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народної депутатки Вікторії Вагнєр, у 2024 році смертність в Україні утричі перевищила народжуваність.

Раніше заслужена лікарка України, доктор медичних наук Ольга Богомолець нещодавно заявила, що українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною. Зараз у нашій країні спостерігається катастрофічне збільшення смертності та зменшення народжуваності.

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