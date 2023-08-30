Для призначення виплати члени родини мають звернутися до районного ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та власноруч написати заяву.

У Подільському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва нагадали, як родина загиблого військовослужбовця може отримати 15 мільйонів гривень допомоги.

Про алгоритм отримання такої одноразової грошової допомоги (ОГД) повідомила на брифінгу представниця ТЦК Катерина Тищенко. За її словами, родичі загиблого військового можуть реалізувати право на отримання ОГД із моменту отримання свідоцтва про смерть.

За законодавством, виплата розподіляється рівними частками на батьків; одного із подружжя, який не одружився вдруге; дітей, які не досягли повноліття, або дітей, яким виповнилось 18 років і вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени родини, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника.

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Зазначається, що якщо хтось із цих осіб протягом трьох років не реалізував своє право на отримання такої допомоги, то частка цієї людини розподіляється між іншими законними отримувачами.

"Сума ОГД складає 15 млн. гривень, призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають на неї право, за їхньою особистою заявою чи заявою їхніх представників", - розповіла Тищенко.

За її словами, на першому етапі це п’ята частина від призначеної суми, а залишок виплачується щомісячно рівними частками впродовж 40 наступних місяців.

Для призначення виплати члени родини мають звернутися до районного ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та власноруч написати заяву.

До цієї заяви необхідно додати копії наступних документів:

паспорта або ID паспорта з довідкою про реєстрацію місця проживання;

картки платника податків;

сповіщення про смерть;

документів, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим;

свідоцтва про смерть загиблого;

лікарське свідоцтво про смерть чи довідку про причину смерті;

витяг про несудимість особи, яка подає заяву;

для представників неповнолітніх дітей загиблого - рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення над дитиною опіки.

Українські військові - новини

Раніше у Міноборони розповіли, що робити та куди звертатися у разі зникнення зв’язку із захисником чи захисницею. Зокрема, наразі у центрах комплектування та ЦНАПах родини захисників та самі мобілізовані можуть отримати спеціальні буклети, у яких прописані поради для родин військових.

Крім того, міністр соцполітики Оксана Жолнович нагадала, що робити військовим, які втратили кінцівку, щоб отримати протез. Вона наголосила, що протезування в Україні для військових та цивільних здійснюється безкоштовно.

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