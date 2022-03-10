У Дрогобичі переселенці живуть прямо в будівлі школи / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

Львівська область стала одним з найпопулярніших напрямків, куди втекли від війни українці з різних міст нашої країни. Лише Львів прийняв близько 200 тисяч вимушених переселенців, однак і в області чимало людей знайшли тимчасовий притулок. 

Фотокореспондент УНІАН побував в одному з центрів допомоги переселеним сім'ям у Дрогобичі, обладнаному в будівлі місцевої школи. Тут в основному люди з Харкова, Києва та Ірпеня.

Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Фото Як переселенці з різних міст України живуть у Дрогобичі 10 березня 2022© фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

Раніше УНІАН розповідав про те, як волонтери в Дрогобичі збирають допомогу для армії - поки одні заготовляють тушонку і пельмені, інші шиють бронежилети.

Про те, як Львів справляється з напливом вимушених переселенців з усієї України, читайте в нашому окремому матеріалі.

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