В містах України вперше відзначили нове державне свято - День єднання.

Синьо-жовті прапори на честь Дня єднання сьогодні підняли по всій країні. В Миколаєві піднімали найбільший прапор області. Підняли стяг і в сквері Сергіївського майдану в Харкові.

У Дніпрі триста стягів вивісили у вікнах мерії, разом з ансамблем виконали просто неба гімн України.

В Івано-Франківську на площі Соборності у присутності близько тисячі людей військовий оркестр виконав гімн України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих та помолилися за мир.

У Кропивницькому День єднання відзначили патріотичним автопробігом.

З ланцюгом єдності та підняттям прапора на 30-метровий флагшток відзначив цей день Ужгород.

В Одесі 18-метровий прапор розгорнули на Воронцовському маяку.

А в Києві перед початком засідання Верховної Ради військовий оркестр виконав гімн і пройшов повз нардепів маршем. Прапорами прикрасили Майдан Незалежності, Головпоштамт та інші будівлі.

Також до свята в соцмережах запустили флешмоб. В рамках челенджу потрібно зробити фото з прапором України і поставити на фото хештег #UAразом, а потім передати це завдання іншій людині.

Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив 16 лютого Днем єднання.

"Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи.... Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - зазначив він.

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