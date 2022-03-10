"Укрзалізниця" оприлюднила список евакуаційних поїздів на 10 березня. Проїзд у них безкоштовний.
"Два тижні на війні, два тижні руху за новими правилами - їдемо впевнено і стабільно, тож близько 2 млн людей уже почуваються в безпеці вдалині від зони бойових дій. Але роботи ще багато", - зазначили в компанії.
10 березня сполучення основними станціями виглядатиме наступним чином.
- Евакуаційні поїзди з Києва
- Евакуаційні рейси по станції Харків
- Евакуаційні рейси по станції Дніпро
- Евакуаційні рейси по станції Запоріжжя
- Евакуаційні рейси по станції Вінниця
- Додаткові евакуаційні рейси
- Міжнародні евакуаційні рейси
Евакуаційні поїзди з Києва
06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
21:50 - №15 Харків - Рахів
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Лиман - Ужгород
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Евакуаційні рейси по станції Харків
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
08:00 - ІС+ Харків - Львів
12:36 - №46 Лиман - Ужгород
14:00 - ІС+ Харків - Львів
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:09 - №15 Харків - Рахів
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Евакуаційні рейси по станції Дніпро
06:23 - №796 Дніпро - Харків
08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
14:00 - №732 Дніпро - Львів
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Евакуаційні рейси по станції Запоріжжя
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя - Рахів
Евакуаційні рейси по станції Вінниця
00:28 - №105 Київ - Одеса
00:58 - №078 Одеса - Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ - Хмельницький
03:42 - №060 Чоп - Київ
03:42 - №058 Ворохта - Київ
03:54 - №106 Одеса - Київ
04:31 - №081 Ужгород - Київ
04:42 - №050 Трускавець - Київ
06:03 - №056 Рахів - Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
18:07 - №055 Київ - Рахів
20:50 - №716 Львів - Київ
21:45 - №081 Київ - Ужгород
22:32 - №042 Трускавець - Дніпро
23:17 - №049 Київ - Трускавець
23:26 - №057 Київ - Ворохта
23:26 - №059 Київ - Чоп
Додаткові евакуаційні рейси
Зазначається, що додаткові евакуаційні рейси призначатимуться упродовж дня з урахуванням реального пасажиропотоку. Водночас уже зараз анонсували кілька:
Краматорськ
Поїзд 261/262 Краматорськ - Львів, 13 вагонів, 09:00
Харків
Поїзд 229/230 Харків - Ужгород, 21 вагон, 09:40
Дніпро
П. 203/204 Дніпро - Чоп, 18 вагонів, 11:00
П. 215/216 Дніпро - Чоп, 15 вагонів, 19:00
Кривий Ріг
Поїзд 219/220 Кривий Ріг - Чоп, 15 вагонів, 12:00
Поїзд 221/222 Кривий Ріг - Львів, 12 вагонів, 15:00
Одеса
Поїзд 238/237 Одеса - Ужгород, 19 вагонів, 22:32
Міжнародні евакуаційні рейси
Польща
№ 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40
№ 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27
№35/36 (Одеса) Львів - Пшемисль о 07:10
№ 907/908 Дніпро - Хелм о 08:00
№ 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52
№ 916/915 Кривий Ріг - Хелм о 10:30
№ 902/901 Запоріжжя - Хелм о 11:00
№ 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12
№ 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00
№ 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40
№ 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм)
№ 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55
№ 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30
Угорщина
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
Словаччина
Поїзд Чоп - Чиєрна-над-Тісоу - Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49.
Румунія
Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безкоштовний.
Як повідомляв УНІАН, за 10 днів війни "Укрзалізниця" евакуювала 1 500 000 українців.