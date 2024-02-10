За даними ООН, в країнах Європи зараз перебуває близько 6 млн українських біженців

Якщо Україна зазнає розгромної поразки у війні, ще близько 10 млн людей виїдуть з країни, повідомляє німецьке видання WELT з посиланням на "інформованих парламентарів".

"За цього сценарію переважна більшість біженців попрямує до Західної Європи; однією з країн призначення буде Німеччина", – пише WELT.

Втім, коментувати такий сценарій Міністерство внутрішніх справ Німеччини і Федеральна поліція країни відмовилися. Вони відповіли, що не розглядають такий сценарій.

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Видання також нагадує слова ООН про те, що з початку російсько-української війни Україну покинули понад шість мільйонів біженців. Серед них, 1,1 мільйона громадян України вирушили до Німеччини. Ще мільйони людей в Україні стали внутрішньо-переміщеними біженцями.

Біженці з України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, майже в усіх країнах ЄС збільшилася кількість українських біженців. Єдине виключення – Данія, де їх кількість зменшилася на 4,5%.

У Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних. Наприклад, на землі Баден-Вюртемберг кількість безпритульних зросла до 77 тисяч.

Також, влада Норвегії днями заявила, що планує запровадити суворіші правила для українських біженців. Йдеться, зокрема, про фінансову підтримку біженців.

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