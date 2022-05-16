В Україні знищено будинків, доріг, мостів, лікарень, шкіл на суму щонайменше 100 мільярдів доларів.

Якщо війна з Росією затягнеться, то 9 з 10 українців опиняться за межею бідності.

Про це повідомляється у мікроблозі Twitter Організації Об'єднаних Націй.

Зазначається, що, за даними українського уряду, вже знищено будинків, доріг, мостів, лікарень, шкіл на суму щонайменше 100 мільярдів доларів. Також зазначається, що війна призвела до того, що половина підприємств країни повністю закрита, а інша половина має труднощі.

"Якщо війна затягнеться, то 9 з 10 українців опиняться за межею бідності та буде поставлено під загрозу майже два десятиліття успіхів у розвитку", - йдеться у повідомленні.

Раніше в ООН оприлюднили нові дані щодо загибелі цивільних від рук російських окупантів.

Зазначимо, станом на 13 травня ООН пророкує загибель мільйонів людей, якщо Путін не розблокує українські порти.

Девід Бізлі, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, закликав президента РФ Володимира Путіна відновити роботу українських чорноморських портів, щоб запобігти потенційному глобальному лиху.

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