За словами Дениса Малюськи, Україна зможе мобілізувати близько 10 тисяч ув'язнених.

Паралелі між мобілізацією ув'язнених в Україні та російськими військами у складі "Вагнера", "Шторм Z" та "Шторм V" існують, заявив в інтерв'ю BBC Денис Малюська, міністр юстиції України.

"Я був би сліпий, якби не бачив паралелі. Безумовно, паралель існує. Не треба обманювати себе, але все ж мова йде про різницю в підходах. У них це була примусова мобілізація, у них всіх примусили піти, у них нікого не готували, без підготовки це було більшою частиною просто "м'ясо". Ми ж про інші історії говоримо, це контракт (на службу в ЗСУ). Контракт – це згода, це юридичні механізми, не просто завербували, випустили, потім не знають, що зробити", – сказав Малюська.

Він також зазначив, що завдяки мобілізації ув'язнених та людей із судимостями, Сили оборони Україні можуть поповнити свої підрозділи на 10-20 тисяч людей.

Відео дня

"Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю цифри абсолютно не прораховані, тому що залежно від кожного сценарію кількість буде різна.Від військово-лікарських комісій теж багато чого залежить. Якщо чесно, зовсім відверто – я не дуже розумію… От у нас вже був досвід проходження ув'язненими ВЛК. Оцей підхід, де перед тобою має бути людина з ідеальним здоров'ям. Принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід", – пояснив Малюська.

Мобілізація ув'язнених в Україні: що відомо

Напередодні Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Згідно з законом, не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, А також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки.

На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, наразі мобілізаційний ресурс серед ув'язнених складає 10-15 тисяч людей.

Вас також можуть зацікавити новини: