Спочатку йому не хотіли дозволяти працювати з "Джавеліном", проте той довів, що може влучно вражати цілі.

Олександр Петлінський став світовим "рекордсменом". Він знищив найбільшу кількість техніки з Javelin за одну добу. Українець знищив одразу 6 цілей, такого не робив жодний військовий.

Як повідомляється у новому сюжеті ТСН, Петлінського цитував навіть президент США Джо Байден. Це сталося після того, як про українця написало відоме американське видання.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Петлінський вже стояв на захисті нашої країни. Він пішов воювати у 2014 році. У лютому Петлінського викликали в район Енергодара, до цього він робив з "Джавеліна" тільки пробні пуски.

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Проте українець усе одно хотів працювати з Javelin та переконував командування, щоб йому дали установку. Військовому дозволили, проте з однією умовою: йому дали три ракети, якщоб він показав "нульові" результати, то "Джавелін" би забрали.

Згодом біля їхньої позиції з'явилася колона техніки рашистів, першою ціллю Петлінського був танк. Після цього він уразив БМП, а згодом - зенітну установку. Усього за 5-7 хвилин українець знищив три одиниці техніки ворога. Тоді військовому привезли зі складу резервні ракети, якими він "мінуснул" ще дві броньовані машини.

У цей момент роботу "Джавеліна" відстежував ворожий дрон, після чого до позицій військових наблизився БМП. Окупанти почали гатити по усьому, що рухається. Петлінський встиг взяти ще одну ракету та вдарити по БМП. Проте цього було замало, тому військовий зарядив шосту ракету та запустив її з дуже короткої відстані.

Петлінський пригадує, що то був дуже важкий бій, який тривав декілька діб. Тоді він думав, що може не вийти з оточення, адже він працював в ударній групі, яка стримувала противника, аби інші військові могли відійти далі.

Проте все закінчилося рекордом. Після цього військовому сказали, що будуть давати йому стільки ракет, скільки потрібно.

"Без Javelin дуже важко було б зупинити ворога, що наступає", - сказав тоді Петлінський, коли спілкувався з іноземними журналістами, які дізналися про його рекорд.

Згодом ці слова цитував Байден, а сам Петлінський не міг у це повірити. Нині військовий дуже хоче поспілкуватися з інженерами, які виготовляють Javelin. Він каже, що має великий список покращень. Поки що Петлінський знаходиться на реабілітації, проте згодом він повернеться на фронт та буде наближати перемогу України.

Що таке Javelin

Раніше УНІАН вже повідомляв, чим крутий і як допомагає українській армії ПТРК Javelin. Протитанковий ракетний комплекс FGM-148 ​Javelin насправді вже добре знайомий українським бійцям, бо перші його партії потрапили до українського війська ще у 2018 році.

Ще у березні Пентагон заявив, що Збройні сили України встановили рекорд в ефективності використання Javelin. Нещодавно стало відомо, що Польща веде переговори про можливість виробництва Javelin.

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