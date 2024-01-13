Військовий з посмішкою зізнався, що його мобілізували дорогою в магазин.

Український воїн на передовій розповів курйозну історію своєї мобілізації.

Як зазначив боєць розрахунку ПТРК "Стугна-П" 118 окремої механізованої бригади ЗСУ з позивним "Паук", працівники ТЦК вручили йому повістку дорогою в магазин.

"Я пішов шапку купляти, а мене забрали. Перед Новим роком думаю: куплю шапку собі. Пішов в магазин, вийшов з магазину, а там у нас ялинки продавали. А ці з військкомату вийшли з-під тих ялинок, привітали мене. Кажуть: "А ви на обліку стоїте?". Я відповідаю: "Ні". Вони кажуть: "То, йдіть станьте". Через три тижні я був в армії. Добре, що дали свята відгуляти тоді", - розповів воїн.

Мобілізація в Україні - останні новини

11 січня Кабінет міністрів відкликав законопроект про мобілізацію. Після доопрацювання Міністерством оборони його повторно винесуть на розгляд уряду.

Раніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Рада повертає законопроект про мобілізацію на доопрацювання.

Багато норм урядового законопрокту викликали дискусії в суспільстві, зокрема, щодо можливості вручення електронних повісток, вилучення в фізичних осіб-підприємців автомобілів у вигляді військово-транспортного обов’язку, можливості призову інвалідів третьої групи, а також розширення повноважень представників ТЦК та керівників місцевих держадміністрацій.

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