Ті, хто погодиться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову під час будівництва.

Законну відстрочку від мобілізації пропонують мешканцям Прикарпаття: ОВА набирає добровольців на будівництво укріпрайонів на Донбасі.

Там виступили із пропозицією відправити місцевих чоловіків на будівництво ліній оборони на Донеччині, як повідомляється на офіційному сайті Івано-Франківської ОВА.

Справа в тому, що в області є вся необхідна техніка для будівництва фортифікацій, не вистачає лише людей. Тож голів територіальних громад Івано-Франківщини просять допомогти із будівельними бригадами.

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Усього потрібно 300 осіб. Заробітна плата становитиме 20 тисяч гривень. Крім того, людей забезпечать житлом та харчуванням.

У повідомленні наголошується, що ті, хто погодиться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову під час будівництва.

Мобілізація в Україні - як отримати відстрочку

Деякі військовозобов’язані в Україні можуть отримати відстрочку, зокрема, якщо мають батьків з інвалідністю. Як пояснив юрист Андрій Топчій, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації особи які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Тобто, військовозобов'язаний має право на відстрочку від мобілізації, якщо більше ніхто не може доглядати його близьких родичів з інвалідністю, наприклаж братів чи сестер.

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