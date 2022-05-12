Захисниця Маріуполя Валерія Карпіленко ("Нава") вийшла заміж за свого коханого Андрія ("Борода") у підвалі оточеного окупантами заводу "Азовсталь". Закохані встигли побути щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили російські загарбники під час штурму.
Історію свого кохання жінка розповіла в Instagram.
Наречені побралися 5 травня - у день створення Окремого загону спеціального призначення "Азов". У присутності побратимів Андрій та Валерія обмінялися імпровізованими обручками із фольги.
"Ти три дні був моїм законним чоловіком. І цілу вічність ти моє кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій мужній... Ти був і є найкращий", – написала Валерія.
Жінка додала, що кохатиме свого чоловіка вічно.
"Ми встигли одружитися. Встигли бути щасливими. Не встигли набутися разом. Я кохатиму тебе вічно, мій Герой", - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.
Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.
Сьогодні у Генштабі розповіли, що противник не припиняє наносити авіаудари по "Азовсталі", щоб знищити оборонців заводу.
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