Українка розповіла зворушливу історію їхнього кохання та короткого сімейного життя.

Захисниця Маріуполя Валерія Карпіленко ("Нава") вийшла заміж за свого коханого Андрія ("Борода") у підвалі оточеного окупантами заводу "Азовсталь". Закохані встигли побути щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили російські загарбники під час штурму.

Історію свого кохання жінка розповіла в Instagram.

Наречені побралися 5 травня - у день створення Окремого загону спеціального призначення "Азов". У присутності побратимів Андрій та Валерія обмінялися імпровізованими обручками із фольги.

"Ти три дні був моїм законним чоловіком. І цілу вічність ти моє кохання. Мій рідний, мій турботливий, мій мужній... Ти був і є найкращий", – написала Валерія.

Жінка додала, що кохатиме свого чоловіка вічно.

"Ми встигли одружитися. Встигли бути щасливими. Не встигли набутися разом. Я кохатиму тебе вічно, мій Герой", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

Сьогодні у Генштабі розповіли, що противник не припиняє наносити авіаудари по "Азовсталі", щоб знищити оборонців заводу.

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