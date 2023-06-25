За прогнозом Наталки Діденко, в деяких регіонах України можливі зміни в погоді.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається потужний циклон Lambert. У зв'язку з цим же від понеділка, 26 червня, в деяких регіонах можливі рясні дощі з грозами.

Синоптик порадила підготувати парасольки мешканцям східних областей України. Також дощі можуть бути на південному сході, у Полтавській та Черкаській областях, а також у Дніпрі.

За словам Діденко, зливи будуть супроводжуватися рвучким вітром. Місцями опади можуть також спостерігатися на півночі й заході України. По решті територій - зливи малоймовірні.

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"Температура повітря впродовж дня коливатиметься в комфортних межах, передбачається +21+26 градусів, на півдні +25+30, на північному сході повітря свіжіше, +18+22 градуси", - уточнила Діденко.

Київ розпочне новий тиждень з помірної температури: приблизно +21+23 градусів вдень. Також в столиці можливі локальні дощі із сильними поривами вітру з північного заходу.

Діденко резюмувала, що до початку липня українці ще можуть насолоджуватися помірним теплом без сильної спеки. Далі очікується підвищення температури, вказала синоптик.

Сьогодні в Україні штормить - синоптики попередили про небезпеку

Нагадаємо, що за прогнозом Українського гідрометцентру, у неділю, 25 червня, у більшості областей України очікуються дощі із сильним вітром та подекуди градом.

Пориви вітру будуть на рівні 15-20 м/с, на материковій частині держави оголошено штормове попередження (перший рівень небезпеки - жовтий).

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