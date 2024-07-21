У міністерстві зазначили, що в деяких військовозобов'язаних виникають труднощі щодо цього питання.

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу в Україні Олексій Бежевець розповів про те, чи справді є великі шанси для військовозобов'язаного потрапити на ту посаду в частині, з якою він вже спілкувався. За його словами, всі етапи щодо переходження до тієї чи іншої частини контролює Генштаб та ТЦК та СП.

"Саме це ми пояснюємо з самого початку людині: як повинні виглядати документи, які оформлюються, які є частини пріоритетні, не пріоритетні. І, власне, форма контрактна, вона сьогодні передбачена і чітко врегульована. Оформлення і далі - як людина вчиться, де вона вчиться, як вона потрапляє в свою частину - це контролюється і Генеральним штабом, і це доведено і до ТЦК та СП, і до навчальних частин", - пояснив представник Міноборони в інтерв'ю "Суспільне".

Бежевець зауважив, що та чи інша частина видає рекомендаційний лист, після чого військовозобов'язаний проходить навчання та потрапляє до цієї частини.

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"Якщо частина не пріоритетна, ну є забезпечення, логістика, тилові частини - це нормально. Але, оскільки вона не пріоритетна, вона, видаючи рекомендаційний лист такій людині, перед тим, як видає, повинна погодити зі своїм командуванням. Після цього саме частина має видавати цей рекомендаційний лист. Далі копія йде так само людині, оригінал ТЦК, людина оформлюється. Коли цей порядок не дотримано, і ми людину так само: "Дивіться, у вас є права, ви доброволець, ви йдете з документом, але це повинно бути правильно оформлено"", - підкреслив він.

Однак, за його словами, є випадки, коли непріоритетна частина видає рекомендаційний лист людині, яку ТЦК без проблем оформить за будь-яких обставин.

"Потім виявляється, що цей документ не має за собою сили, тому що встановлений порядок, ми його пояснюємо всім, тим не менше, не було дотримано, і людина, в результаті, або в навчальному центрі, як правило, розподіляється в іншу частину, а не в ту, яка її чекає. Тому ми кожного разу вчимо, наголошуємо, пояснюємо", - наголосив Бежевець.

Він додав, що серед кандидатів Міноборони менше ніж 1% від загальної кількості стикаються з такими випадками.

"...Або десь людина нас послухала, послухала, а потім рекомендаційний лист виймає уже пройшовши навчання, каже: "Та ні, я ж доброволець, мені от в ту частину, не туди, а туди". Приходиться включатися, якось шукати вирішення цих питань, і іноді навіть їх не можна вирішити, тому що по алгоритму, по процедурі, у цієї людини насправді немає права претендувати потрапити навіть в ту конкретну частину", - зауважив представник Міноборони.

Рекрутинг в ЗСУ - останні новини

Раніше Олексій Бежевець відповів, чи можна йти до рекрутингового центру після отримання повістки.

"Сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є для нас будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися - підібрати посаду, підібрати частину. І така змога є, і такі випадки є. І не поодинокі випадки", - зазначив він.

Водночас сержант, рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк заявив, що наразі не відбувається напливу поповнення після вступу в дію закону про мобілізацію, адже ще проходить процес підготовки в "учебках".

"Бійці, яких змінили, відходять на тилові позиції: відпочивають, відновлюються. Останнім часом можливостей для такої внутрішньої ротації вже не було. Військові заходять на бойові позиції й вони вимушені там перебувати постійно. Нема ким замінювати. Внутрішніх ротацій обмаль. Саме через складну ситуацію з поповненням особового складу", - пояснив військовий.

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