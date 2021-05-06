На сьогодні у "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають Запорізька, Полтавська та Сумська області.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні чи завтра може скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки у двох областях, через тиждень в Україні вже може не бути регіонів з "червоним" рівнем.

Читайте такожВ Україні з "червоної" карантинної зони вийшли чотири областіЯк передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко заявив під час брифінгу.

"Ми очікуємо, що сьогодні або завтра збереться Державна комісія з питань ТЕБ та НС і виведе Запорізьку та Полтавську області з "червоного" рівня епіднебезпеки. Тобто завтра-післязавтра в "червоній" зоні епіднебезпеки може залишитися лише одна область", - сказав він.

За його словами, Запорізька та Полтавська області виконали всі умови для виходу з "червоної" зони епіднебезпеки в "жовту".

"Через тиждень ми очікуємо, що в Україні вже не буде "червоних" регіонів", - додав Ганиченко.

Карантин в Україні

5 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

На сьогодні лише три регіони перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Це Запорізька, Полтавська та Сумська області.

В Україні вчора було зареєстровано 6 тис. 038 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 374 особи.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 097 тис. 024 особи, померли - 45 тис. 451.

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Автор: Леся Лещенко