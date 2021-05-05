За словами прем'єр-міністра, в Україні ситуація з COVID-19 стабілізується шостий тиждень поспіль.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з «червоної» зони епідемічної небезпеки можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

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Як передає прес-служба Офісу президента, про це він повідомив під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яка відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Шмигаль доповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у країні. Він зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

За словами голови уряду, всього для хворих на COVID-19 було виділено 77 тис. ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 тис. 264. Зайнято на сьогодні 33 тис. 292 ліжка.

Прем’єр-міністр також повідомив, що наразі шість областей залишаються у «червоній» зоні. Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з «червоної» зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Шмигаль зазначив, що після цього «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях: Сумській, Полтавській і Запорізькій.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було зафіксовано 2576 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 090 тис. 986 осіб. Одужали 1 млн 697 тис. 358 осіб. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 518 тис. 164. Летальних випадків зафіксовано 45 тис. 077.

Станом на сьогодні, 5 травня «червоний» рівень епіднебезпеки встановлено у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У «помаранчевій» зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області, а у «жовтій» - Київ та Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

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Автор: Костянтин Гончаров