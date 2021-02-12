У Європейському Союзі ввважають законною боротьбу, яку веде Україна з дезінформаційними кампаніями.
Про це йдеться в спільній заяві за підсумками сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.
"ЄС нагадав про важливість свободи висловлення думки, незалежності і плюралізму медіа, в тому числі про важливу роль, яку відіграє незалежний публічний мовник. Сторони визнають, що зусилля України, спрямовані на самозахист від інформаційної маніпуліції, є законними, особливо, якщо брати до уваги масштаб кампаній з дезінформації, які впливають на Україну, в тому числі з-за кордону. Будь-які заходи, що вживаються, не повинні робитися за рахунок свободи медіа і повинні бути пропорційними меті (свободи думки і медіа - УНІАН)", - наголошується в заяві.
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Заборона каналів Медведчука: що було раніше
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.
- 10 лютого у Верховному суді повідомили, що отримали три позови, в яких оскаржений указ президента Про застосування санкцій до трьох телеканалів. Зокрема, суд відмовився відкривати провадження за позовом одного з громадян, ще одну заяву суд залишив без руху, встановивши позивачеві термін для усунення недоліків.
- Щодо третьої заяви у Верховному суді мали вирішити питання про відкриття провадження протягом п'яти днів з дня надходження.
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