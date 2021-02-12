У Європейському Союзі ввважають законною боротьбу, яку веде Україна з дезінформаційними кампаніями.

Про це йдеться в спільній заяві за підсумками сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської Ради.

"ЄС нагадав про важливість свободи висловлення думки, незалежності і плюралізму медіа, в тому числі про важливу роль, яку відіграє незалежний публічний мовник. Сторони визнають, що зусилля України, спрямовані на самозахист від інформаційної маніпуліції, є законними, особливо, якщо брати до уваги масштаб кампаній з дезінформації, які впливають на Україну, в тому числі з-за кордону. Будь-які заходи, що вживаються, не повинні робитися за рахунок свободи медіа і повинні бути пропорційними меті (свободи думки і медіа - УНІАН)", - наголошується в заяві.