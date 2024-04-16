Відтепер до війська мобілізовуватимуть з 25 років.

В Україні знизили призовний вік до 25 років. Громадян України, які ухиляються від мобілізації, чекають додаткові обмеження.

Як йдеться у законі №10449, який набуде чинності через місяць із дня, наступного після його опублікування, мобілізація відтепер відбуватиметься мобілізація з 25 років. Граничний вік, як і раніше, становите 60 років.

Мобілізація по-новому для військовозобов’язаних

Впродовж 60 днів після набрання чинності законом військовозобов’язані повинні уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет призовника або у ТЦК.

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Крім того, усі громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ, а також зобов'язані пред’являти його на вимогу представників ТЦК, поліції або Державної прикордонної служби.

Запроваджується такод Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста. Втім, він буде правом, а не обов’язком, отже покарання за його відсутність не буде.

Неявка за повісткою в ТЦК

Закон вважає поважними причинами для неявки у ТЦК після отримання повістки:

стихійні лиха;

хворобу;

дії країни-агресора;

смерть близького родича або близького родича (дружини/чоловіка).

Про причини неприбуття військовозобо'язаний повинен повідомити ТЦК протягом трьох днів.

Строкова служба скасовується

Новий закон скасовує строкову службу та започатковує базову загальновійськову підготовку, зокрема у ВНЗ. Під час воєнного стану вона триватиме до трьох місяців, у мирний час – до п’яти.

Без проходження базової військової підготовки людина не зможе отримати посаду у держорганах. Втім, існує виняток, якщо військовозобовʼязаного визнали непридатним до служби.

"Обмежено придатні" - що потрібно знати

Українці зі статусом "обмежено придатний" повинні протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності закону повторно пройти медичне обстеження.

Обмеження для ухилянтів

Ухилянтів чекають обмеження в праві керування транспортним засобом. До другого читання депутати прибрали обмеження щодо виїзду за кордон (це вже регулюється законодавством) та блокування рахунків.

Обмеження щодо керування автомобілем накладатиме суд за позовом ТЦК. Рішення про відкриття провадження прийматимуть протягом п’яти днів з дня надходження позову. Розгляду позову - 30 днів.

Відмова у задоволенні позову можлива:

якщо таке обмеження позбавить людину ключового джерела засобів для існування;

якщо громадянин використовує автомобіль у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи, дитини з інвалідністю;

якщо не буде доведена його обґрунтованість (зокрема, факт ігнорування повістки).

Нововведення для чинних військовослужбовців

Із законопроекту вилучили усі норми про демобілізацію. Натомість оборонний комітет додав грошову винагороду для військових. За знищену ворожу техніку вони можуть отримати від 12 112 до 908 400 грн, а також додаткову відпустку - не більш як 15 календарних днів на рік.

У разі укладення першого контракту військові отримають право на 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом у межах програми "єОселя", 100 000 грн після першого року служби та ще 100 000 грн – після другого.

У разі укладення контракту військові протягом трьох місяців також можуть отримати сертифікат на придбання транспортного засобу в розмірі 150 000 грн.

Родини полеглих воїнів, як і раніше, мають отримати не менш ніж 15 млн грн.

Закон про мобілізацію - це потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

15 квітня закон було повернуто з підписом голови ВР, а сьогодні, 16 квітня, закон направили на підпис президенту. Сьогодні Володимир Зеленський підписав документ.

На думку майора Збройних сил України, заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіона Кудряшова, Україна в питанні закону про мобілізацію втратила дуже багато часу, насправді його треба було ухвалити ще на самому початку повномасштабного вторгнення.

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