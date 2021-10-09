Вірний друг разом з господарем потрапив у ДТП.

Правоохоронці Полтавської області допомогли повернути додому пса. Тварина разом з господарем потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє ТСН.

41-річний чоловік зі своїм псом породи "сибірський хаскі" на прізвисько Джой за кермом мікроавтобуса потрапив в аварію біля міста Лубни. Прибулі на місце ДТП медики госпіталізували чоловіка.

При цьому переляканий пес залишився один на дорозі. Він не зміг наздогнати машину "швидкої допомоги" й повернувся на місце аварії, де кілька годин чекав господаря.

Читайте такожСобака прем'єра Греції зірвав його зустріч з лідером СловаччиниУ свою чергу правоохоронці, які проводили слідчі дії, забрали пса з собою. Після цього поліцейські почали шукати родичів потерпілого. Вдалося розшукати знайомого господаря пса, який погодився тимчасово забрати собаку до себе, а потім відвезти додому.

Пізніше стало відомо, що пес Джой є багаторазовим призером конкурсів та змагань. Зараз вірний друг чекає одужання господаря.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Запоріжжі біля одного з супермаркетів виявили кинутого пса з гаманцем та запискою від його колишнього власника або власниці.

Автор: Анастасія Горбачова