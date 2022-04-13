Дівчинка зараз живе разом з мамою в Польщі й вчиться в місцевій школі.

Маленька українка Амелі, яка своїм співом змусила весь світ почути українських дітей, нарешті зустрілася з мамою. Дівчинка зараз живе і навчається в Польщі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Запис пісеньки про дівчинку з хоробрим серцем виклала в соцмережі вчителька Амелі. Наступного дня її слухали у Варшаві, Парижі та Лос-Анджелесі.

Через кілька днів Амелія з бабусею були в безпеці - електричками, автобусами та потягами вони дісталися до Польщі. Там дівчинка виконала улюблені пісні вдруге – на благодійному концерті в Лодзі, який транслювали в ефірі 40 країн. Весь цей час Лілія, мама Амелі, залишалася в Києві - не могла покинути літніх батьків. Зараз вони нарешті разом.

"Ми пішли у звичайну польську школу. Амелі вивчає польську мову і вчить своїх однокласників українській мові ... Нам подарували піаніно. Ми записуємо нові пісні в студії - гімн України та нову пісню про Україну", - розповіла мама маленької Українки.

Як раніше повідомляв УНІАН, семирічна дівчинка заспівала пісеньку з мультика "Холодне серце" прямо посеред бомбосховища в Києві. Амелія стала зіркою мережі і про неї заговорили у всьому світі.

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