Ці виїзди дозволятимуться певній категорії засуджених у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича.

Засудженим, які перебувають у виправних колоніях, передбачається надати дозвіл короткочасні виїзди за її межі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Він зазначає, що урядом схвалено проект Закону "Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023".

Законопроектом передбачається, що засудженим у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб).

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При цьому сказано, що йдеться про засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях. Такі засуджені прямують до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно.

Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб). Ця категорія засуджених переміщається до місця призначення і у зворотному напрямку під охороною варти колонії.

Відповідно до законопроекту, витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.

Засуджені в Україні - деталі

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року Верховна Рада України дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, А також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки.

Вже частина в’язнів, які виявили бажання мобілізуватися, воюють на фронті. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що колишні в'язні, мобілізовані до війська, проявили себе достойно під час бойових дій на Харківському напрямку у складі. За його словами, командири підрозділів, у яких служать такі бійці, характеризують їх як дуже вмотивованих. Вони в більшості проявили себе достойно і крім того - вони готові працювати та навчатись.

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