На багатьох вулицях Києва сьогодні спостерігається досить щільний рух, який призвів до утворення заторів.

Станом на ранок, 3 березня, у центрі та околицях Києва спостерігаються численні затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

Тягнучки утворилися на Північному мості в бік правого берега, мосту Метро в районі Русанівського мосту та частково захопили одну зі смуг моста Патона і Дарницького мосту. Водночас проїзд Південним мостам практично вільний.

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На виїздах з лівого у напрямку правого берега ущільнений автомобільний трафік по проспекту Романа Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Русанівській набережній.

Дві ДТП зупинили рух на кількох ділянках бульвару Перова і проспекту Визволителів на лівому березі. Довгі затори тягнуться вулицею Миропільською та Братиславською, а також через аварію на вулиці Генерала Жмаченка в районі парку Перемоги.

На лівому березі затори спостерігаються по вулиці Попудренка, Броварському проспекту, Кубанської України, Пожарського, Дарницькому та Харківському шосе, Здолбунівській та одній зі смуг Дніпровської набережної в районі Дарницького мосту, проспекту Соборності.

Автомобільний потік в бік правого берега утворив на виїздах з мостів до центру столиці затори. Ситуацію ускладнили й кілька аварій та ремонтні роботи на Набережному шосе. Через що рух транспорту практично зупинився на Наддніпрянському шосе, в районі Видубицького озера зокрема.

Численні затори – на Набережно-Хрещатицькій, Гаванському мості, Набережно-Рибальській, Володимирському узвозі, Михайла Грушевського, Садовій, Хрещатику, Трьохсвятительській, Ігорівській, Малопідвальній, Великій Житомирській, Прорізній, бульварі Тараса Шевченка, Басейній, Миколи Грінченка, Івана Федорова, проспекті Перемоги (від станції «Політехнічний інститут» до Бессарабського ринку).

На в’їздах до Києва теж тягнеться потік автомобілів. Зокрема, з Софіївської Борщагівки, Петропавловської Борщагівки, а також кільцевій дорозі у Святошинському районі.

Повідомляється про великий затор на Щербаковського у бік Нивок.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинути місто або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: УНІАН