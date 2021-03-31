Сьогодні на вулицях Києва спостерігається щільний рух, але серйозних проблем немає.

Затори в Києві у середу зранку, 31 березня, скували основні магістралі міста.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори на мостах Києва

Сьогодні, в останній день березня, найбільші складнощі з проїздом у напрямку правого берега є на мосту Патона. Щільний трафік спостерігається на Південному мосту. Дарницький міст та міст Метро рухаються також не поспішаючи.

Рух Північним мостом вільний в обох напрямках.

Затори на лівому березі Києва

Значних заторів сьогодні на лівому березі Києва наразі не спостерігається.

Скупчення транспорту є на проспекті Бажана від Осокорків і далі по Південному мосту.

Щільний рух також на Броварському проспекті від "Лівобережної" до мосту Метро.

Ситуація на правому березі Києва

На правому березі Дніпра затор спостерігається на проспекті Степана Бандери від Героїв Сталінграда до "Почайної" через ДТП.

Затор також є на самому проспекті Героїв Сталінграда від Архипенка і далі по Набережно-Рибальскій до Електриків.

Щільний трафік на Вадима Гетьмана до Караваєвих Дач. У заторі стоїть проспект Любомира Гузара від НАУ до Індустріального мосту.

Щільний трафік спостерігається на проспекті Валерія Лобановського в обох напрямках, найбільші проблеми - в районі Севастопольської площі. Від Севастопольскої площі до Академії внутрішніх справ стоїть і Повітрофлотський проспект.

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На проспекті Перемоги затори зібралися від метро "Житомирської" до "Берестейської", та між центральним ЗАГСом і площею Перемоги.

Затори на вулиці Юрія Іллєнка при під'їзді до метро Лук'янівська, а також вулиці Басейній в сторону Бесарабки. Затор є на Петрівській алеї.

Щільно рухається Голосіївський проспект в бік центру міста. Тягучка є на вулиці Жилянській, Короленківській та Великій Васильківській.

Невеликі складнощі спостерігається на Набережно-Рибальській вулиці в бік Подолу. Затор зібрався на Набережному шосе в бік Подолу.

Кілька ДТП спостерігаються на Кільцевій дорозі, найбільш щільний рух - в районі Жулян.

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Автор: Олександр Топчій