Сьогодні в Києві на основних артеріях міста спостерігаються затори. "Тягнучки" та затори також утворилися на всіх мостах.

Затори в Києві у середу вранці, 7 квітня, скували основні магістралі міста. Ускладнюють ситуацію безліч ДТП.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Ситуація на мостах

На всіх транспортних мостах через Дніпро є труднощі з трафіком. Затори утворилися на в'їздах і виїздах з усіх мостів.

Багатокілометровий затор утворився на під'їзді до Північного мосту з боку Троєщини.

Затори на правому березі

Транспортний колапс спостерігається на в'їздах у Києві з боку Житомирської траси, Софіївської Борщагівки та Крюківщини.

"Червоними" від заторів стали перетин пр.Степана Бандери та вул. Скляренка, пр. Леся Курбаса, вул. Вадима Гетьмана, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, вул. Іллєнка, Володимирський узвіз та Хрещатик.

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На пр. Перемоги затор починається задовго до під'їзду до с.м. "Житомирська" і тягнеться до с. м. "Нивки", далі трафік трохи слабшає, але затор знову спостерігається від с. м. "Шулявська" до самого центру.

Аналогічна ситуація на пр. Лобановського та Голосіївському проспекті.

Затори на Лівому березі

Кілька ДТП заблокували виїзд з Троєщини, через це затори є на вул.Бальзака та пр. Маяковського. Традиційно "стоїть" пр. Романа Шухевича.

Справжній транспортний колапс спостерігається в районі Північно-Броварського масиву. Тут ДТП заблокували рух на бул. Перова, вул. Курнатовського, вул. Генерала Жмаченка, вулицях Миропільській та Братиславській.

На Броварському проспекті затор розтягнувся від с.м. "Чернігівська" до мосту Метро.

Пр. Бажана застиг у заторі від с.м. "Харківська" до Південного мосту.

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Автор: Катерина Лиманська