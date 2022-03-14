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На Сумщині 14 березня "зелених коридорів" для евакуації населення не буде.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової держадміністрації Дмитро Живицький.
"Сумщина! 14 березня "зелених коридорів" в області не буде", - зазначив він.
За словами Живицького, жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено.
"Подальші перемовини тривають", - уточнив голова ОДА.
Нагадаємо, раніше на Сумщину доставили 500 тонн гуманітарного вантажу. Серед іншого до нього входили медикаменти, харчові продукти, дитяче харчування та інше.