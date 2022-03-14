Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено, подальші перемовини тривають.

На Сумщині 14 березня "зелених коридорів" для евакуації населення не буде.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової держадміністрації Дмитро Живицький.

"Сумщина! 14 березня "зелених коридорів" в області не буде", - зазначив він.

За словами Живицького, жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено.

"Подальші перемовини тривають", - уточнив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше на Сумщину доставили 500 тонн гуманітарного вантажу. Серед іншого до нього входили медикаменти, харчові продукти, дитяче харчування та інше.

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