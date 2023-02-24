Український лідер розкрив секрет, коли знову повернеться до ділового костюма з краваткою.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміни у своєму стилі, які відбулися на тлі вторгнення РФ на територію нашої країни. Як відзначила більшість українців, з 24 лютого 2022 року лідер країни став з'являтися на публіці, ділових зустрічах та брифінгах виключно у військовій формі.

Востаннє в класичному "президентському костюмі" Зеленського могли побачити напередодні вторгнення РФ 23 лютого. Як заявив сам гарант України в інтерв'ю ВВС, "часи змінилися", тому змінився і його образ, адже було б дивно носити костюм в такій ситуації.

Зеленський підтвердив, що "перейшов" на військову форму в перший день вторгнення військ РФ за порадою членів своєї команди.

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"Звичайно, я не захопив з собою костюм. А потім хтось із моєї команди, хтось із помічників сказав: "може, спробуй це?" У мене був якийсь мілітарний одяг. І я сказав: "Так, звичайно" і одягнувся так. Було зручніше і зрозуміліше для людей. Адже це війна, і дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі", - розповів президент.

При цьому Зеленський запевнив, що українці ще обов'язково побачать його в костюмі з краваткою, а перемога України у війні з РФ стане відмінним приводом повернутися до стилю президента "мирної країни".

"Після нашої перемоги. Можливо, в день нашої перемоги. Але так обов'язково буде, адже тоді я буду президентом мирної країни. І так буде, я впевнений в цьому", - сказав він.

Перемога України у війні з РФ - основні прогнози

Зазначимо, що до річниці повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну дискусії про довгоочікувану перемогу над агресором стали ще більш актуальною темою серед українців. Цю тему також "підігрівають" заяви вищого військового керівництва України.

Як днями зазначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, 2023 рік може стати для України роком перемоги над Російською Федерацією.

13 лютого напередодні чергового засідання групи "Рамштайн" Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що "перемога" для України в цій війні - це не тільки звільнення українських територій від військ агресора, а й посилення Збройних сил до такого рівня, щоб Росія більше ніколи не мала можливості напасти на нашу територію.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перемога України у війні з РФ охоплює ще й переформатування системи глобальної безпеки всієї Європи.

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