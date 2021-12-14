Завдяки цьому видатному лікарю було врятовано багатьох ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському.

Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України.

"Завдяки цьому видатному лікарю та науковцю було врятовано багатьох ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема тих, які отримали смертельну дозу опромінення", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Кіндзельського дуже добре знають чорнобильці, "але не дуже добре про нього знають українці".

Читайте такожВід політиків до бізнесменів: журнал "Фокус" назвав 100 найвпливовіших українцівПовідомляється, що Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках та брав активну участь у лікуванні потерпілих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

З групи пожежників, які першими прибули до місця катастрофи на ЧАЕС та отримали особливо велику дозу опромінення, 13 ліквідаторів було відправлено на лікування до Москви, а 11 пацієнтів – у Київський інститут радіології та онкології до Леоніда Кіндзельського. У результаті, в групі Кіндзельського вижили всі, а з другої групи – лише двоє. Загалом зі 115 осіб, яким було поставлено діагноз "гостра променева хвороба" і які пройшли через руки українського професора, померла лише одна людина.

Через значне опромінення під час виконання службових обов'язків Кіндзельський багато років нездужав, проте продовжував активно працювати, керуючи відділенням системних онкозахворювань відділу загальної онкології та хіміотерапії Київського НДІ онкології.

19 квітня 1999 року Кіндзельський пішов з життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року в Україні буде відновлена реалізація державної програми із забезпечення житлом учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

Також Зеленський підписав указ, який запроваджує відзнаку глави держави "За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" для вшанування громадян, які безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Указом також передбачене збільшення стипендії для військовослужбовців, пожежників, службовців та працівників органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь у гасінні пожежі на Чорнобильській АЕС, її охороні та зазнали значного радіоактивного опромінення.

Щорічно 14 грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Автор: Тетяна Герасименко