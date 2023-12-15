За словами президента, Україна зробить усе, щоб у наступному році бути впевненими "і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці".

Україні в наступному році потрібна підтримка. Необхідні домовленості з партнерами, щоб Україна мала підтримку в наступному році. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право", - наголосив глава держави.

За його словами, наступні тижні будуть теж активними в зовнішній політиці, "і вже почали планувати активність на січень".

"Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими – впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці", - сказав президент.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні під час війни з Росією. Він також повідомив, що сьогодні у Львові побував на Личаківському військовому кладовищі і вшанував полеглих воїнів.

"Наших героїв, яких Україна буде пам’ятати завжди – кожне наступне покоління вільної України", - сказав президент.

Україна і ЄС - останні новини

У четвер, 14 грудня, Європейська Рада дозволила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Лідери блоку затвердили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ без участі угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, що спричинило уникнення вето. Щоправда, незабаром голова уряду Угорщини наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від ЄС.

Згодом президент Європейської ради Шарль Мішель висловив упевненість, що Україна отримає "мегапакет", попри вето Орбана. Він зазначив, що Україна повинна бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення.

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