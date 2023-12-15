Президент віддав шану полеглив воїнам на Личаківському військовому кладовищі.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львова вшанував на Марсовому полі пам'ять похованих українських захисників, які загинули у російсько-українській війні. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Львів. Марсове поле. Ніколи не забудемо наших героїв, які здобували волю і захист для України! Пам’ятаємо, якою є ціна нашої свободи та незалежності. Вічна слава всім, хто став на захист держави", - наголосив Зеленський.

Як йдеться у повідомленні на сайті президента, разом із Зеленським пам’ять полеглих воїнів ушанували керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, а також начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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У зв'язку з цим президент і керівництво Офісу глави держави поклали квіти на могили героїв, похованих на Марсовому полі Личаківського кладовища. Це солдати й сержанти, які загинули в боях із російськими окупантами навесні 2022 року та на початку 2023-го.

Зокрема, учасники церемонії вшанували пам’ять львів’янина Максима Василькевича, який три роки виконував бойові завдання в зоні проведення АТО на сході України, а після повномасштабного вторгнення РФ повернувся з-за кордону та боровся з ворогом у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка; уродженця Рубіжного Луганської області Олексія Льона, який воював у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила; майстра спорту міжнародного класу зі стрільби з лука, молодшого сержанта 24-ї ОМБр Дмитра Сидорука.

Також Зеленський поспілкувався з матір'ю лейтенанта Павла Щербини, який був командиром окремого гранатометного взводу, брав участь у звільненні Херсона, а згодом воював на Бахмутському напрямку. Загинув 15 грудня 2022 року.

Додамо, що Личаківське військове кладовище – територія військових поховань у Львові. З квітня 2022 року у його центральній частині ховають загиблих у російсько-українській війні.

Володимир Зеленський - останні новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом. Метою поїздки було відвідання військової бази у Вісбадені, звідки йде координація допомоги від партнерів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський у США отримав позитивний сигнал щодо підтримки України під час візиту в Сполучені Штати 11-12 грудня. Водночас, за його словами, внутрішньополітична ситуація в США впливає на терміни затвердження додаткової допомоги для України.

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