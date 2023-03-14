Зеленський звернувся до воїнів у День добровольця / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у День добровольця наголошує, що Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном.

Відповідне привітання у День українського добровольця Зеленський оприлюднив у Telegram.

"У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз – героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями. Українські добровольці, які за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони та безпеки", - зазначив він.

Відео дня
Президент привітав добровольців / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент наголосив, що Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном.

"Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні", - підсумував Зеленський.

t.me/V_Zelenskiy_official
Президент показав кадри з добровольцями у їхнє свято / t.me/V_Zelenskiy_official
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День добровольця

День українського добровольця - це свято на честь українських добровольців, відзначається в Україні щороку 14 березня. У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом утворився 1 БОП НГУ ім. Кульчицького.

17 січня 2017 року Верховна Рада започаткувала це свято з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

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