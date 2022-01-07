Телеканал "Наш" отримав велику кількість попереджень за свої порушення стандартів журналістики.

Президента Володимира Зеленського закликали запровадити санкції проти телеканалу Євгена Мураєва "НАШ" за регулярну трансляцію антидержавницьких висловлювань, в тому числі запереченні факту збройної агресії РФ на Донбасі.

Відповідна петиція з’явилась на сайті Офісу президента.

Автор звернення – активіст Сергій Стерненко – посилається на заборону мовлення телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

"Проте на вказаному телеканалі так само, як і на вказаних вище ресурсах регулярно транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора", - пояснює активіст.

Читайте такожВ "Епіцентрі" знайшли книги Гітлера: "подарунковий набір" продавали ще й зі знижкою (фото)Стерненко наголошує, що сам власник телеканалу Євген Мураєв неодноразово заперечував агресію Росії в ефірах "НАШ", називаючи війну на Донбасі "громадянською", а редактори програм запрошували у ролі гостей бойовиків НЗФ "ЛДНР".

"У звʼязку з цим, з метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України", - йдеться у тексті петиції.

За добу публікації петиція набрала вже майже 5 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних, щоб ініціативу розглянули на Банковій.

Що відомо про мовлення телеканалу НАШ

Телеканал "Наш" отримав велику кількість попереджень за свої порушення стандартів журналістики.

Йдеться, зокрема, про поширення неправдивої інформації, розпалювання національної ворожнечі й расової нетерпимості тощо.

Сам власник телеканалу Євген Мураєв відомий своєю проросійською політичною орієнтацією: він вороже висловлюється про україномовних громадян, виправдовує окупацію Криму й заперечує участь військ РФ у конфлікті на Донбасі.

Нацрада неодноразово зверталася до суду з вимогою позбавити телеканал ліцензії на мовлення, оскільки "НАШ" не виправляє помилок і не сплачує штрафи.