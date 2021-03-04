Правоохоронці знайшли шість жертв педофіла і кажуть, що справа налічує понад сотню епізодів.

У Львові відбулося перше судове засідання в гучній справі про педофіла, який створив нелегальну релігійну організацію і ґвалтував дітей.

Торік правоохоронці відкрили провадження за заявою жінки про те, що її зґвалтували в дитинстві. Правоохоронці знайшли ще шість жертв зловмисника, йдеться в сюжеті ТСН.

Усі жертви відвідували організовані підозрюваним заняття для підлітків. Він це називав дитячою релігійною організацією. Утім, як з'ясувалося під час слідства, до жодної з релігійних конфесій чи церков підозрюваний не належав і його організація була нелегальною.

На судове засідання підозрюваного привели попід руки двоє конвоїрів. Обвинувачений ледь переставляв ноги, нічого не говорив і лише хитав головою. Один із його адвокатів стверджує, що чоловік має проблеми з психічним здоров‘ям і наполягає, що підзахисний є неосудним. Однак експертиза встановила протилежне.

"Судячи із зовнішніх його ознак, є необхідність призначення повторної психіатричної експертизи. Вона була проведена достатньо тривалий час назад, і з того часу його стан суттєво погіршився", - вважає адвокат обвинуваченого Богдан Бень.

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На першому судовому засіданні були присутні чотири жертви.

Історія спливла лише минулого року, коли до правоохоронців звернулася перша жертва. Дівчина тоді зізналася ТСН, що думала навіть про самогубство. Після тривалих років переживань звернулася до психолога і вже той порадив піти до поліції.

"Він дуже вмів класно заманювати чимось. Наприклад, дитина з неблагополучної сім’ї не мала якоїсь мегакрутої іграшки. Він каже, що дасть цю іграшку, але ж взамін було наше тіло", - розповідає одна з жертв.

Уже після розголошення, до правоохоронців звернулися й інші жінки. У справі загалом фігурує шість людей, які заявили про зґвалтування. У прокуратурі вважають, що жертв було більше, однак, не всі погодилися свідчити. Злочини чоловік скоював з 2005 до 2012 року, кажуть прокурори. Він організував нелегальний дитячий табір, який сам називав релігійною організацією. Його жертвам тоді було від 11 до 14 років.

На початку 1990-х підозрюваний навчався у духовній семінарії. Після закінчення вирішив не висвячуватися на священика і став світською особою.

"Він немає жодного відношення до жодної офіційної церкви. Він втерся в довіру до представників офіційних релігійних організацій, до церков, які йому на благодійних засадах надавали приміщення, вони там вивчали Біблію. А так у позаурочний час відбувалися такі жахливі речі", - говорить заступник керівника Львівської обласної прокуратури Микола Друзюк.

В одній з львівських церков чоловік мав склад, у якому зберігав іграшки та гуманітарку, яку роздавали по сиротинцях. У місцевій єпархії запевняють, що не знали, що організація нелегальна, але їх не бентежило, що чоловік не був їхнім священиком.

Останнім місцем роботи підозрюваного була школа, але в ній він не працює вже два роки. Що стало причиною розриву відносин у навчальному закладі не пояснюють.

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На сайті школи пишуть, що чоловік був координатором зовнішніх зв’язків і не був дотичним до навчального процесу чи педагогічної діяльності.

Перше судове засідання суду відбувалося у закритому режимі. Так буде й надалі через кваліфікацію злочину - статеві злочини проти дітей. За наполяганням його адвокатів, обвинуваченому проведуть повторну психіатричну експертизу. Якщо чоловіка знову визнають осудним, він може сісти за ґрати на 15 років.

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Автор: УНІАН