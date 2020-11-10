Пам'ятку архітектури XIX століття просто розібрали і будують щось з сучасних матеріалів.

Одна з історичних пам’яток київського Подолу – будинок Артинова, під час «реставрації» була фактично знищена. На її місці звели нову будівлю з сучасних матеріалів, що лише приблизно нагадує оригінал.

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Про це йдеться у сюжеті проекту «Гроші». Згаданий будинок знаходиться на території старовинного Флорівського монастиря, йому понад 200 років.

Зазначається, що київська міська адміністрація знайшла гроші на відновлення пам’ятки – півтора мільйони гривень на розробку проекту і 8 мільйонів на реставрацію. Провели тендер, перемогло ТОВ «Спецпроект-Інвест» - фірма, що не має офісу, зареєстрована у приватній квартирі.

Журналісти перевірили, як ведеться «реставрація»: на місці побачили височенні бетонні конструкції та кладку з сучасної червоної цегли – усе це не дуже схоже на пам’ятку архітектури початку XIX століття.

Будівництво оглянула професійний рестовратор Ольга Рутковська. За її оцінкою, називати це реставрацією не можна. Історичну будівлю просто розібрали і будуть щось з сучасних матеріалів.

Журналісти звернулись до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, який провів тендер та виділив кошти на будівництво. Там стверджують, що відбувається саме реставрація і зволікати з нею було не можна. Адже стара конструкція втратила міцність і була аварійною. Саме тому матеріал нібито замінили на новий.

Втім, такий підхід до реставрації суперечить державним будівельним нормам та оцінці експертів. Водночас, краєзнавець та громадський активіст Вадим Торопов зазначає – обриси нової будівлі зовсім не схожі на історичний будинок Артинова. Нова будівля набагато більша, що підтверджується навіть порівнянням зведеної будівлі зі старими кресленнями.

Активісти висловлюють думку, що будівельники навмисно побудували коштом міста копію історичної споруди більшу за оригінал. Цілком можливо – під чиїсь комерційні інтереси.

При цьому, 10 мільйонів, які бюджет міста виклав за будівництво «муляжу» історичної пам’ятки – це замало. Посадовці кажуть, що на завершення будівництва потрібно ще 10 мільйонів.

Найгірше, що випадки «реставрації» шляхом повного знесення в столиці не поодинокі, і якщо так піде далі, то туристам в Києві не буде на що дивитись, підсумовують журналісти.

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Автор: Дмитро Захаров