ОАСК намагається позбавити оранжерею статусу пам’яток культурної спадщини.

Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики про внесення будівлі "Квіти України" в реєстр пам’яток культурної спадщини.

Як повідомили у МКІП, міністерство подаватиме апеляцію на раке рішення ОАСК, та станом на зараз "Квіти України" залишається пам’яткою культури та має охоронний статус,

"Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства Міністерство культури та інформаційної політики чекає рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначають, що "Квіти України" – унікальна пам'ятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, яка має вплив на розвиток культурного середовища Києва.

"Станом на сьогодні "Квіти України" залишається пам’яткою культури та має охоронний статус. Ми наголошуємо, що припис МКІП було видано правомірно та з дотриманням норм Закону "Про охорону культурної спадщини" відповідно до повноважень МКІП. Відповідно до частини другої статті 30 Закону приписи органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами", - заявили у міністерстві.

Наголошується, що збереження будівлі "Квіти України" є пріоритетним завданням у контексті загального збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь.

"Ми продовжуємо боротьбу в юридичному полі", – наголосили у МКІП.

Історія колишньої оранжереї "Квіти України"

Будинок "Квіти України" – унікальна будова в стилі післявоєнного модернізму в центрі Києва, на вулиці Січових стрільців, споруджена у 1983-85 рр. В 1986 році проект отримав відзнаку Спілки архітекторів як один з кращих архітектурних творів року, але не мав охоронного статусу.

12 липня 2021 року. активісти громадського руху "Зберегти "Квіти України" заявили, що розпочався демонтаж модерністської будівлі. Їм вдалося призупинити демонтаж і заблокувати роботу важкої техніки. Вони закликали городян долучитись до чергування біля будівлі.

Міністр культури та інформаційної політики Александр Ткаченко, реагуючи на ці повідомлення громадськості, закликав столичну владу припинити демонтаж будівлі "Квіти України". Він нагадав міському голові Віталію Кличку і Київській міській державній адміністрації, що об'єкт розташований в історичному ареалі столиці.

13 липня депутат Київради, радник Київського міського голови Дмитро Білоцерковець зазначив, що будівельні роботи на цьому об’єкті не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури.

3 серпня будівля "Квіти України" отримала статус об'єкта культурної спадщини Києва, 6 серпня її було внесено до реєстру державних пам'яток.

25 жовтня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким заборонив переробку, реконструкцію і демонтаж будівлі "Квіти України".

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