Основні зусилля зараз зосереджені на доукомплектуванні тих підрозділів, що вже є, повідомив заступник керівника Офісу президента.

В Україні припинено формування нових бригад, основні зусилля зараз зосереджені на доукомплектуванні тих підрозділів, що вже є. Про це із посиланням на рішення ставки повідомив полковник, заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса в інтерв’ю виданню Ми-Україна.

"Окрім того, ті бригади, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії, буде тривати їхня підготовка, знову ж таки, і з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази", - сказав Паліса.

Щодо затримок озброєння, то, на його думку, тут проблема, в першу чергу, у "політичній волі й логістиці".

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"Є певні затримки у певних видах озброєння. Над цим працює велика команда людей, щоб пришвидшити доставку потрібної Україні зброї, боєприпасів, інших матеріальних засобів, які так необхідні Збройним силам", - додав заступник керівника Офісу президента.

Нові бригади в ЗСУ: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, створена на початку 2024 року 155 бригада "Анна Київська", яку проходила підготовку у Франції, у критичний момент війни була перекинута на фронт. Вона налічувала кілька тисяч військових, оснащених танками, артилерією та іншим важким озброєнням, наданим Францією.

Однак, як зазначали ЗМІ, бригада "посипалася", не діставшись фронту. Номінально в штаті бригади мало би бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, за інформацією Forbes, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

Новий командир 155 окремої механізованої бригади ім. Анни Київської створив відділ розслідувань, до якого увійшли представники кожного з батальйонів, у яких були СЗЧ. За задумом відділ похвилинно має відновити події, під час яких втрачався зв’язок із військовими, аналізувати доповіді розвідки, щоб зрозуміти, що могло статися зі зниклими.

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