Зокрема, спочатку вони потрапили в колонію в Оленівці, але через чотири дні їх переправили в РФ, і скоріше за все до Москви.

Командири окремого загону спецпризначення Національної гвардії "Азов" розповіли деякі подробиці свого перебування у полоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час онлайн-прес-конференції командирів полку "Азов".

Зокрема, начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко під час оборони Маріуполя та "Азовсталі" безпосередньо мав зв'язок з президентом України Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним і керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим.

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"Уся операція нашого виходу, звичайно, була узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція... Нам було дуже важко прийняти це рішення, але на той момент у нас було 600 поранених, і 300 з них просто "гнили". Вони гинули дуже повільно. Тому офіцерський склад одностайно прийняв рішення про вихід в полон, щоб надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі, - це було у бункері. У нас не було ліків, у нас не було достатнього обладнання", - наголосив Кротевич.

Він додав, що це рішення було узгоджене з керівництвом держави, але, керівництво надало нам також право вибору.

За словами Кротевича, перші чотири дні полону "азовці" перебували в колонії в Оленівці. За цей час до бійців ніхто не приїжджав від України.

"В ніч з четвертого на п'ятий день до нас приїхали, не дозволили забрати речі, і просто поставили перед фактом, що ми виїжджаємо. Куди, звичайно, не сказали. Спочатку нас посадили в автозак. Довезли до аеропорту наче у Ростові. Це моє припущення. І потім ми прилетіли кудись, в якусь камеру. Зараз я розумію, що це була Москва. Хоча я думав, що це був Санкт-Петербург, бо чув як чайки кричать. Але на Москві-річці теж є чайки", - сказав Кротевич.

Своєю чергою т.в.о заступника командира "Азова" з роботи з особовим складом Ілля "Гендальф" Самойленко додав, що спочатку в Оленівці командири полку перебували разом з особовим складом, але пізніше командирів перевезли до РФ, де вони перебували увесь час до звільнення.

Водночас наразі розголошувати інші подробиці вони не можуть.

Великий обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня стало відомо про звільнення внаслідок обміну з російського полону 215 захисників України.

Серед звільнених - 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників, а також 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині до кінця війни.

Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди. 3 жовтня захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родинами.

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