Обранець з Черкащини замість допомоги ЗСУ і власному округу намагається "доїти" рентабельні агрофірми області.

Сумнівна діяльність скандального нардепа від партії "Слуга народу" Віталія Войцехівського на тлі війни з росією продовжує розхитувати ситуацію в Черкаській області, шокуючи громадськість і керівництво президентської політсили.

Як відомо, цікавість парламентаря до успішного бізнесу давно відома черкаським підприємцям, а ЗМІ неодноразово писали про факти рейдерського захоплення структурами Войцехівського найбільш успішних бізнесів в Золотоноші та Золотоніському районі.

Нагадаємо, з 2010 року політик обіймає посаду мера Золотоноші, і продовжує де-факто керувати містом, маючи одночасно депутатський мандат. Завдяки цьому, він не полишає контролювати деякі ласі бізнес-шматочки, що мають також і соціальне значення. Наприклад, такі як постачання місцевим закладам охорони здоров’я ліків та медичних матеріалів. Це він доручив своїй дружині та сину.

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Дивні "подвиги" скандального нардепа заради "Перемоги"

Але, судячи із заяв і дій нардепа, в останній час цікавість політика до бізнесу і тиск відчуває на собі досить успішне сільськогосподарське підприємство "Перемога" (розташовано в селі Хрущівка Золотоніського району Черкащини). Як відомо, окрім зернових культур, це підприємство спеціалізується на вирощуванні м’ясо-молочної крупної рогатої худоби.

Не секрет, через низку об'єктивних факторів галузь тваринництва останні роки в Україні розвивалася дуже повільно. І навіть ті підприємства, які мали худобу у спадок з попередніх десятиліть скоріше намагалися її позбутися через низьку рентабельність та необхідність постійного дофінансування.

Фахівцям-аграріям також відомо, що розвиток нових господарств гальмувалася через потребу значних капіталовкладень та недоступність банківських кредитів. Тому на фоні фактично стагнації/занепаду галузі тваринництва успішне господарство "Перемога" є скоріше виключенням, ніж правилом.

За інформацією з відкритих даних, у 2022 р. підприємство отримало 125 732 000 грн доходу та 33 942 000 грн чистого прибутку. Попри війну та складну економічну ситуацію зберегло робочі місця та навіть запланувало розширення.

Тому, напевно, сам факт успішної роботи "Перемоги" під час складних воєнних умов і привернув увагу "бізнесмена у шкурі політика" — Віталія Войцехівського. Досить дивним виглядає той факт, що свій єдиний депутатський запит за часи каденції та озвучений з високої трибуни Верховної Ради нардеп присвятив чомусь не якимось соціальним чи військовим проблемам, а... черкаському підприємству "Перемога". Причому "слуга" не просив допомоги для українських аграріїв, а звинуватив їх у нібито неправомірно отриманих та витрачених державних дотаціях на будівництво тваринного комплексу.

Ще дивнішим виглядає та обставина, що в якості доказу здійснення аграріями начебто корупційних дій Войцехівський наводить той факт, що одним із засновників та кінцевим бенефіціаром СТОВ "Перемога" є колишній голова Черкаської ОДА (2014-2018 рр.) Юрій Ткаченко. За бурхливою фантазією нардепа, ексгубернатор має дружні стосунки з посадовими особами в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та, мовляв, завдяки їм підприємство і отримало дотаційні кошти з держбюджету.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, серед власників підприємства "Перемога" на момент оприлюднення запиту нардепа (21.03.2023) дійсно значився громадянин Ткаченко. Але не Юрій Олегович, а Дмитро Олегович, тобто рідний брат колишнього голови ОДА. А вже через місяць після оприлюднення запиту, тобто 20.04.2023 р., в якості власника компанії Дмитра Олеговича змінив Юрій Олегович.

Тобто, виходить, що нардеп з парламентської трибуни надав неправдиву інформацію, а вже через місяць вона підтвердилася? У зв'язку з цим виникає питання: це якийсь дар передбачення чи своєрідна витончена форма тиску на бізнес?

До Войцехівського теж є чимало питань. А чи не корупціонер він сам?

Звернімо увагу ще на один важливий момент. Підтвердження відсутності будь-якої логіки в цій ситуації (як і в поведінці Войцехівського) є те, що колишній голова ОДА Юрій Ткаченко, якого слуга звинуватив "у корупції", не тільки не спростував свою причетність до компанії "Перемога", а й відкрито увійшов до складу засновників (замість свого брата).

З тексту депутатського запиту до НАБУ стало відомо, що Войцехівський вимагає від правоохоронців інформувати його про стадії розслідування кримінального провадження та про прийняті рішення. Але з відповіді директора НАБУ Сергія Кривоноса випливає, що інтерес нардепа полягає не в справедливому покаранні винних, а в банальному залякуванні власників успішного с/г підприємства Черкащини.

Зазначимо, останнє гучне корупційне викриття НАБУ щодо керівництва Верховного Суду в черговий раз підтверджує, що справжні небезпечні корупціонери сидять у високих суддівських та депутатських кабінетах, а ніяк не в корівниках сільськогосподарських підприємств десь у віддалених районах країни, в сотнях кілометрів від столиці.

Хто здобуде "Перемогу" в Золотоніському районі Черкаської області, визначить час та правоохоронні органи, які б мали б прискіпливіше придивитися до самого Войцехівського після низки скандалів за його участі.

Але прикрий осад залишає той факт, що замість реальної наполегливої праці задля Перемоги України у війні з росією і допомозі своєму округу депутат від провладної фракції використовує парламентську трибуну і свій мандат для особистих бізнес-перемог та власного збагачення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат-мажоритарник Віталій Войцехівський (обраний на в.о. №197 в Черкаській обл.) може бути виключений із лав пропрезидентської партії "Слуга народу".

Також нещодавно повідомлялось про ще один корупційний епізод з життя одіозного парламентаря. Так, виявилось, що підлеглі нардепа від "СН" Віталія Войцехівського приватизували міську газету, після чого домоглися її фінансування з міського бюджету.