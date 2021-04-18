У США відбувся боксерський поєдинок між зіркою YouTube (20,3 мільйона підписників) Джейком Полом і колишнім чемпіоном промоушенів Bellator і ONE FC Беном Аскреном.
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24-річний Пол нокаутував суперника, який вийшов на бій із зайвою вагою, вже в першому раунді. Він провів "двієчку" і потужним ударом з правої відправив Аскрена на канвас. 36-річний боєць ММА зумів піднятися, але рефері вирішив зупинити бій.
Відзначимо, що Пол провів вже третій бій на профі-рингу. Раніше він переміг іншого блогера Алі Есона Гіба, а також колишню зірку НБА Нейта Робінсона. Аскрен дебютував у боксі.
У ММА Аскрен провів 22 поєдинки, здобувши 19 перемог.
"Мене нокаутував Джейк Пол, це чертовськи ганебно", - сказав Аскрен після бою.
За цей бій Аскрен гарантовано отримає 500 тисяч доларів, а Пол - 690 тисяч.
JAKE PAUL KNOCKED OUT BEN ASKREN (Ref called the fight after 8 count) pic.twitter.com/MKC8lbuuye— Alex. 👋 (@Dubs4O8) April 18, 2021
The ringside view of Jake Paul's TKO. @ESPNRingsidepic.twitter.com/YgasSH1Br4— SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2021
Додамо, що в рамках цього вечора боксу українець Іван Редкач дивно програв американцеві Реджісу Прогрейсу.
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