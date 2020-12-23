Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа розповів про наміри провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це Джошуа сказав в інтерв'ю iFL TV, передає vringe.com.
За словами британця, якщо йому доведеться відмовитися від бою з Олександром Усиком і титулу WBO, щоб зустрітися в рингу з Ф'юрі, то він зробить це:
"Якщо Тайсон налаштований всерйоз, то я готовий це зробити в 2021 році. 100% готовий. Питання в тому, як вони відреагують на ситуацію з титулом WBO. Мені б не хотілося відмовлятися від того, що я завоював у бою. І мені не хочеться відмовлятися від пояса, так як звання абсолютного чемпіона світу - це моя кінцева мета. Але якщо доведеться - так тому і бути. Я відмовлюся від пояса. Відмовлюся на деякий час. А потім повернуся. І знову ним заволодію".
"На цьому етапі кар'єри бій з Ф'юрі важливіший за звання абсолюту", - підкреслив Джошуа.
Він заявив, що перед тим, як він повернеться за титулом WBO, йому доведеться провести два бої з Ф'юрі: "Не секрет, що в угоді з Ф'юрі буде пункт про обов'язковий реванш. Тобто мені доведеться побити його двічі поспіль".
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Джошуа запропонував уболівальникам вибрати - битися йому з Усиком або ж відмовитися від пояса для бою з Ф'юрі. При цьому він підкреслив, що зацікавлений в обох поєдинках:
"Вони обидва небезпечні опоненти. І це два прекрасних бою. І я не боюся ні одного, ні іншого. Поважаю, але не боюся. У будь-якому випадку це буде дуже важкий рік".
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
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