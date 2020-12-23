Ентоні Джошуа планує перемогти Тайсона Ф'юрі, а потім повернутися за поясом WBO.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа розповів про наміри провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це Джошуа сказав в інтерв'ю iFL TV, передає vringe.com.

За словами британця, якщо йому доведеться відмовитися від бою з Олександром Усиком і титулу WBO, щоб зустрітися в рингу з Ф'юрі, то він зробить це:

"Якщо Тайсон налаштований всерйоз, то я готовий це зробити в 2021 році. 100% готовий. Питання в тому, як вони відреагують на ситуацію з титулом WBO. Мені б не хотілося відмовлятися від того, що я завоював у бою. І мені не хочеться відмовлятися від пояса, так як звання абсолютного чемпіона світу - це моя кінцева мета. Але якщо доведеться - так тому і бути. Я відмовлюся від пояса. Відмовлюся на деякий час. А потім повернуся. І знову ним заволодію".

"На цьому етапі кар'єри бій з Ф'юрі важливіший за звання абсолюту", - підкреслив Джошуа.

Він заявив, що перед тим, як він повернеться за титулом WBO, йому доведеться провести два бої з Ф'юрі: "Не секрет, що в угоді з Ф'юрі буде пункт про обов'язковий реванш. Тобто мені доведеться побити його двічі поспіль".

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Джошуа запропонував уболівальникам вибрати - битися йому з Усиком або ж відмовитися від пояса для бою з Ф'юрі. При цьому він підкреслив, що зацікавлений в обох поєдинках:

"Вони обидва небезпечні опоненти. І це два прекрасних бою. І я не боюся ні одного, ні іншого. Поважаю, але не боюся. У будь-якому випадку це буде дуже важкий рік".

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Автор: Антон Дудар