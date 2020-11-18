Деонтей Вайлдер назвав топ-5 боксерів, з якими хотів би зустрітися в рингу.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер включив українця Олександра Усика в п'ятірку боксерів, з якими хотів би зустрітися на рингу.

Про це Вайлдер сказав у подкасті "Last Stand Podcast with Brian Custer" на YouTube.

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"Є Олександр Усик, я б з радістю побився з ним, він викликав мене свого часу", - сказав Вайлдер.

Також Вайлдер включив до списку бажаних суперників Ділліана Уайта, Енді Руїса-молодшого, Роберта Хеленіуса і Джозефа Паркера.

Нагадаємо, Вайлдер не виходив у ринг з лютого, коли поступився Тайсону Ф'юрі, втративши свій чемпіонський пояс.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти Кубрата Пулєва 12 грудня.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати бій не вдалося. Тепер Ф'юрі не вийде на ринг до наступного року.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам. Він заявив, що британці можуть побитися тільки за однієї умови.

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Автор: Антон Дудар