Британські важковаговики вийдуть в ринг на двобій вже влітку 2021 року.

Український боксер Василь Ломаченко розказав кого бачить фаворитом в бою за статус абсолютного чемпіона світу.

Це стало відомо з інтерв'ю 33-річного українця YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

"Якщо чутки про бій правдиві, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф'юрі. Мені здається, Тайсон Ф'юрі", - вважає Ломаченко.

Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі та Джошуа дійшли згоди та підписали контракт на два бої.

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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.

Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.

Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.

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Автор: Будрін Артем