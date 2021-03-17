Василь Ломаченко / фото REUTERS
Український боксер Василь Ломаченко розказав кого бачить фаворитом в бою за статус абсолютного чемпіона світу.
Це стало відомо з інтерв'ю 33-річного українця YouTube-каналу SNOWQUEENLA.
"Якщо чутки про бій правдиві, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф'юрі. Мені здається, Тайсон Ф'юрі", - вважає Ломаченко.
Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі та Джошуа дійшли згоди та підписали контракт на два бої.
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Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
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