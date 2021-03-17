Василь Ломаченко / фото REUTERS

Український боксер Василь Ломаченко розказав кого бачить фаворитом в бою за статус абсолютного чемпіона світу.

Це стало відомо з інтерв'ю 33-річного українця YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

"Якщо чутки про бій правдиві, то я, чесно кажучи, ставлю на Тайсона Ф'юрі. Мені здається, Тайсон Ф'юрі", - вважає Ломаченко.

Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі та Джошуа дійшли згоди та підписали контракт на два бої.

Читайте також"Я реально любив його": батько-тренер Лопеса - про Ломаченка

Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем